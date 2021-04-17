Парк Гагарина в Волгограде показали с высоты птичьего полета: до и после реконструкции

Отремонтированный парк Гагарина сегодня популярен, как никогда. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После двух лет масштабной реконструкции сегодня парк Гагарина не узнать: спортивные и детские площадки, ухоженные клумбы и аллеи. Едва потеплело, сюда со всей округи потянулись волгоградцы: семьи с детьми, подростки на роликах, пенсионеры на лавочки. Чтобы показать, как изменился парк за последний год, известный в Волгограде блогер и общественник Алексей Ульянов снял целый видеоролик с высоты птичьего полета.

«Сохранили много зелени, еще и новой добавили. В общем, неплохо получилось», - констатирует автор видео.

Правда, вырубили в парке все-таки много деревьев и это также отчетливо видно с высоты квадрокоптера. Напомним, что реконструкция парка Гагарина обошлась бюджету в 200 миллионов рублей. За эти деньги здесь установили новый забор, построили новую колоннаду на входе и эстраду, вымостили аллеи новой плиткой, смонтировали поливочный водовод и новое освещение, установили новые лавочки и урны, высадили клумбы и продолжают сажать деревья. Буквально на День космонавтики в парке высадили 4,5 тысячи растений.