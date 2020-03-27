На парк Гагарина выделили еще 140 миллионов

В прошлом году на благоустройство парка Гагарина выделили около 60 миллионов. Этих денег хватило на то, чтобы вырубить часть деревьев, обновить забор, построить новую эстраду и колоннаду на входе, вымостить аллеи плиткой и залить бетонные фундаменты под коммерцию и спортплощадки. С первого раза сделать по-человечески не получилось, сейчас строители заново штукатурят входную группу. Тем временем мэрия объявила аукцион на поиск подрядчика для благоустройства второй очереди парка Гагарина. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» выделили на это 139,97 миллиона рублей. Итоги аукциона подведут 10 апреля. Завершить все работы должны до 30 ноября 2020 года.

На месте старых деревьев высадят новые.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, на 140 миллионов замостят плиткой дорожки второй половины парка – от главной аллеи до улицы Таращанцев, уже в который раз за последние 15 лет смонтируют поливочный водопровод, сделают новое освещение, видеонаблюдение и парковое радио. А также установят футбольные ворота, площадку для бадминтона, волейбола, баскетбола. Десять лет назад во время очередной попытки реконструкции парк уже потерял половину зелени. В этом году запланировали сделать то единственное, чего, собственно, и ждали при благоустройстве парка, который в советские годы считался дендрарием всесоюзного масштаба. В планах - масштабное озеленение. Но сначала вырубят старые деревья.

Таким видят парк чиновники - без тенистых аллей и с большими открытыми пространствами.

СТАРЫЕ ДЕРЕВЬЯ ВЫРУБЯТ, НОВЫЕ ВЫСАДЯТ

- Задача благоустроить рекреационное пространство, максимально сохранив зеленый массив. Контроль за выполнением работ будут вести представители не только муниципалитета, но и общественности, - заверяют в мэрии.

По данным городских властей, дендрологическое обследование показало, что большая часть растений - акации и кустарники - достигла критического в условиях города возраста в 50 лет. Часть кустарников – жасмин, форзицию, шиповник и другие - уже уничтожили по ходу ремонта забора. Остальные тоже пустят под нож. Правда обещают, что сначала «каждое больное дерево дополнительно обследуют совместно с агрономами».

Строители переделывают штукатурные работы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Высадить планируют 4,5 тысячи деревьев и кустарников из местных питомников. Саженцы будут не обреченными на верную гибель тоненькими прутиками, а высотой от 2 до 3,5 метра. Парковые композиции составят из лип, акаций, кленов, сосен и других деревьев и декоративных кустарников. На открытых участках будут цветники и розарии.

- Площадь озеленения составит около 7 гектаров - это более 63% от общей площади парковой территории, - отмечают в мэрии.