В аварии с тремя грузовиками под Волгоградом чудом выжил ребенок

Маленький мальчик уцелел в смятой легковушке. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В жуткой аварии с тремя грузовиками, которая произошла сегодня, 15 апреля, в Калачевском районе Волгоградской области, каким-то чудом уцелел 3-летний мальчик. Легковушку, в которой ехала молодая семья с ребенком, расплющило между двумя грузовиками так, что от нее осталась лишь груда металла. Супруги погибли сразу. А их сын сейчас в больнице.

- Установлено, что погибшие – жители Ростовской области. Мужчине было 29 лет, женщине – 27. Также погиб водитель грузовика «МАН» - 59-летний житель Московской области, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа регионального Главка.

Напомним, авария произошла на трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский» примерно в 17.00. Водитель большегруза не успел затормозить перед колонной машин, которые остановились на светофоре (на участке дороги идут ремонтные работы), и протаранил сразу три машины – автовоз, «Ладу» и бензовоз. Легковушка оказалась зажата между грузовиками.