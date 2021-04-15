Легковушку смяло между грузовиками: под Волгоградом в жутком ДТП погибли три человека

От "Лады", зажатой между грузовиками, осталась лишь груда металла. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жуткая авария произошла вечером 15 апреля в Калачевском районе Волгоградской области. На трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский» грузовик врезался в колонну стоящих машин. Три человека погибли на месте. Как сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, на месте ДТП сейчас работают следователи.

Водитель фуры не сразу заметил остановившиеся на трассе машины и врезался в колонну. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария произошла примерно в 17.00 на участке дороги (104-й километр трассы), где сейчас идут ремонтные работы. Движение машин там в последние дни ведется в реверсивном режиме. Регулируют потоки автомобилей светофоры. Первым на загоревшийся «красный» остановился бензовоз. За ним – легковой автомобиль (предположительно «Лада Калина») с ростовскими номерами. Следом в колонну встал груженый автовоз. Все эти машины в гармошку смяла фура, водитель которой не успел затормозить на трассе. Она подтолкнула автовоз, а тот расплющил «Ладу» о впереди стоящий бензовоз. От легковушки буквально остался пласт металла. Шансов выжить у находящихся в ее салоне, просто не было.

Движение по трассе затруднено. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- По предварительной информации, два человека, которые находились в легковом автомобиле, погибли на месте. Также до приезда «скорой» скончался водитель большегруза. На месте дорожно-транспортного происшествия сейчас работают экипажи областной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа отдела МВД России по Калачевскому району, - уточняют информацию в региональном Главке.

На место смертельной аварии также выехало руководство Госавтоинспекции по Волгоградской области.

- Силами МЧС погибших удалось деблокировать из пострадавших авто, - добавляют в ведомстве.

Движение на данном участке сейчас затруднено. Трасса встала в пробку. После того, как правоохранители завершат осмотр места происшествия, дорожные службы очистят проезжую часть от последствий ДТП.

Чуть позже в волгоградской полиции сообщили, что в смятой легковушке чудом выжил 3-летний малыш. Сейчас он с травмами в больнице. Его мама и папа погибли. Третья жертва - водитель "МАНа".