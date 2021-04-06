Как сделать прививку от коронавируса в торговых центрах Волгограда

В "Акварели" работают медики из 11-й поликлиники. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сделать прививку от коронавируса жители Волгограда могут не только в поликлинике. С апреля бригады медиков работают в прививочных центрах в крупных торговых центрах города. Прививку от коронавируса можно получить в перерыве между покупкой платья, канцтоваров и картошки. Причем без записи и пока без очереди. Первый такой прививочный пункт 6 апреля 2021 открылся в ТРЦ «Акварель». 7 апреля сделать прививку от COVID-19 можно будет также в ТРК «Мармелад».

БЕЗ ЗАПИСИ И ОЧЕРЕДЕЙ

Пункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ «Акварель» находится слева от Центрального атриума, напротив магазина Modi. Здесь получить вакцину «Спутник V» можно 6 и 7 апреля 2021 с 9.00 до 15.00. Дальнейшее расписание пока не утверждено, все будет зависеть от востребованности.

Медики рассчитывают прививать в торговом центре 100 - 150 человек в день. Уверяют, что вакцины у них достаточно. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Мы готовы выходить в ТЦ каждый день, в том числе и в выходные, - говорит заведующая поликлиники №11 Маргарита Сорока. - Нам предоставили помещение, которое соответствует всем эпидемиологическим требованиям. Надеемся, что будет большой поток пациентов из-за доступности. Нет очереди, нет записи, обращаетесь и получаете прививку. Рассчитываем, что будет приходить 100 – 150 человек в день. Вакцины у нас достаточно.

Помещение пункта вакцинации просторное. Внутри вешалка для одежды, диванчики, кулер с водой, стол, где вы можете заполнить анкету. За ширмой прячется место, где делают прививку, рядом принимает врач, чуть дальше – морозильник с запасом вакцины и медсестра, которая ведет учет.

Помещение для вакцинации просторное, найти его просто. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

10 МИНУТ НА ПРИВИВКУ И 30 НА ОТДЫХ

С утра в прививочном пункте, как и в самой «Акварели» людей не много. Идут мимо - видят медиков и информационные таблички. Кто-то слышит объявление по радио. Заходят, интересуются. Желающие заполняют бумаги и получают свою дозу вакцины. Единственное, что нужно учесть, - через 21 день придется вернуться сюда снова, чтобы сделать второй укол - вакцина «Спутник V» двухкомпонентная.

- Я давно собирался сделать прививку. У нас в семье никто пока не заразился, но на работе многие переболели, многие умирают. У меня родителям по 80 лет, не хочу рисковать. А тут с семьей приехал в магазин и услышал объявление, - рассказывает Андрей Сукачев, который одним из первых сделал прививку в «Акварели».

Сначала заполняете анкету и согласие на прививку от коронавируса. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Многие сначала интересуются у врача и медсестры наличием противопоказаний. Те консультируют, отвечают на вопросы. Затем нужно заполнить анкету: какие у вас есть хронические заболевания, делали ли прививку от гриппа, контактировали ли с инфицированными, есть ли аллергия, какие принимаете препараты. Еще один листок - согласие на прививку. После - консультация терапевта. Врач задает вопросы о самочувствии, измеряет давление, сатурацию. Если все в норме, то вас ждет медсестра, которая уже разморозила очередную дозу вакцины от коронавируса.

Второй пункт - консультация терапевта. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Минута и вы уже прижимаете спиртовую салфетку к месту укола. Сама же инъекция совершенно безболезненная. Далее вам выдают сертификат и приглашение на следующую прививку, в котором также указаны все рекомендации и запреты на ближайшие дни: место укола не мочить, в баню не ходить, алкоголь не принимать. А еще медики попросят 30 минут после прививки спокойно посидеть в пункте вакцинации на имеющихся здесь диванчиках, чтобы исключить негативную реакцию. Итого на все про все уходит около 40 минут.

После осмотра - прививка. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПРИВИВКИ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ?

Посетители ТРЦ узнают о возможности сделать прививку от ковида из объявлений, которые транслируют в торговом центре. Предварительная запись не нужна: пришел в магазин, заодно и привился. С собой нужно иметь только паспорт, полис, СНИЛС и хорошее самочувствие.

КОМУ НЕ СДЕЛАЮТ ПРИВИВКУ?

- Отказать в прививке могут, если человек в настоящий момент болен, либо переболел ковидом и с тех пор прошло менее полугода, либо у человека есть хронические заболевания, которые не позволяют ему получить прививку. Но пациенты из группы риска - больные сахарным диабетом, с гипертонией, с сердечно-сосудистыми заболеваниями - обязательно должны пройти консультацию врача и, если нет противопоказаний, получить вакцину, - подчеркивает Маргарита Сорока.