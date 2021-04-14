+22 градуса тепла, местами дожди: погода в Волгограде и области на 15 апреля

После «зимнего» марта в Волгограде стало по-весеннему тепло: апрель радует солнечными днями и приятными температурами. Как сообщили «КП-Волгоград» в областном ЦГМС, в четверг, 15 апреля, будет 22 градуса тепла как в области, так и в городе-герое.

- В регионе температура воздуха ночью +6...+11º, днем +17...+22º. В Волгограде ночью будет +8...+10º, днем +20...+22º, - рассказали синоптики.

Местами возможен небольшой дождь и переменная облачность, но осадки будут несущественными. Ветер юго-западный от 5 до 14 метров в секунду. Отметим, что жители многоэтажек жалуются на слишком горячие батареи в квартирах. На улице жара и даже открытые окна не спасают. Напомним, отопительный сезон 2020/2021 закончится до 19 апреля, все зависит от районов. При этом на следующей неделе обещают похолодание до 7 градусов.