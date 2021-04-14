За попытку убить жену в присутствии ребенка волгоградцу дали 9,5 лет тюрьмы

Фото: объединенная пресс-служба облсудов.

Городищенский районный суд Волгоградской области приговорил 46-летнего Анваржона Алиева к 9,5 годам колонии строго режима за попытку убить супругу в присутствии 8-летней дочери. Семейная драма разыгралась в сентябре 2020 года. Сначала женщина сообщила об угрозах со стороны мужа: он несколько раз ударил ее кулаками в лицо, угрожал расправой за то, что она собиралась подать на развод. Спустя несколько дней тиран и вовсе схватился за нож.

17 сентября, в день преступления, Алиев вернулся домой. Не обнаружив жену с ребенком, отправился на поиски.

- Глава семьи догнал супругу с дочкой на автомобиле. Вооружившись ножом, он вышел из транспортного средства и направился в сторону женщины и ребенка. Уже без лишних разговоров на глазах малолетней девочки он стал наносить удары по телу её матери, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

Мужчина скрылся, потом вернулся, чтобы добить несчастную, но его остановили прохожие. Женщину госпитализировали в больницу, она выжила.

В объединенной пресс-службе облсудов уточнили, что приговор в силу еще не вступил, его можно обжаловать.