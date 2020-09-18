Под Волгоградом мужчина пытался убить жену на глазах у 8-летней дочки

Односельчанам пришлось отгонять неадекватного супруга с ножом от раненой женщины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Настоящая драма разыгралась в поселке Кузьмичи Волгоградской области утром 17 сентября: 49-летней супруг пытался зарезать жену на глазах у 8-летней дочери. Как уже установили следователи, в то утро между парой разгорелся скандал на почве ревности. Скандал закончился, женщина повела дочь в школу, а ревнивец отправился вслед на машине. Вооружившись ножом, он вышел и набросился на супругу.

- Уже без лишних разговоров на глазах малолетней школьницы он стал наносить удары по телу женщины. Причинив ей проникающие ранения, злоумышленник скрылся, однако практически сразу же, предположив, что потерпевшая еще может быть жива, он вновь вернулся на месте преступления - его целью было убить жену, -рассказали «КП-Волгоград» подробности в СУ СКР по Волгоградской области.

На помощь бросились односельчане. Лишь они смогли отогнать неадекватного супруга от жертвы и защищали ее, параллельно вызывая медиков. Сейчас женщина в реанимации, а ее мучитель окажется в СИЗО под стражей. Еще неизвестно, выживет ли несчастная. Пока завели уголовное дело «покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью».