Уже пора загорать: какая погода будет в Волгограде и области 13 апреля

В такую погоду дома сидеть не хочется Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Еще в конце прошлой недели волгоградцы ходили в шапках и куртках. Ночью температура воздуха была около нуля, а местами по области шли осадки – снег с дождем. Но теперь резко в Волгоградскую область пришло лето. Солнце все активнее, градусы на термометре выше и выше. Погода такая, хоть иди и загорай. В ближайшие сутки по Волгоградской области и Волгограде ожидается переменная облачность. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, 13 апреля преимущественно без осадков. Ураган никак не успокоится, устраивая бури из песка и пыли. Во вторник ветер будет дуть с востока со скоростью 6-11 метров в секунду. Однако будут и порывы до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью по области от +5 до +10 градусов. Завтра днем прогреется до 18-23. В Волгограде в ночные часы 8-10 со знаком «плюс», днем столбики термометров будут показывать +20-22 градуса.