«Анализы не улучшаются»: малыш из Волгограда после «укола жизни» остается в московской больнице

У Артема хорошее настроение, мама с папой всегда рядом. Фото: инстаграм.

Маленький волгоградец Артем Сармашов, получивший больше месяца назад «укол жизни» за 160 миллионов рублей, все еще в «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России. Напомним, после препарата Золгенсма для лечения спинально-мышечной атрофии (СМА), малыш находится под присмотром врачей – у него повысились показатели печени. Но Артем с мамой и папой, у него хорошее настроение, выходит на прогулки и радуется жизни.

- Мы находимся в больнице под наблюдением врачей. И наши показатели ещё никак не хотят сдаваться и не падают. Вот такой индивидуальный ответ организма на генный препарат. Но мы верим, что совсем скоро порадуем вас тем, что показатели начали падать, - написала в соцсетях мама Артема.

На территории больницы есть площадка, да и погода позволяет больше времени проводить на свежем воздухе.

- В целом самочувствие Артёма хорошее, и показатели его печени не отражаются на поведении. Спасибо каждому из вас за поддержку и за переживания!