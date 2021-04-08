Волгоградского подростка, планировавшего теракт в школе, перевели из СИЗО в психбольницу

У подростка давно были проблемы с психикой. Фото с личной странички волгоградского школьника.

15-летнего мальчишку из Волгограда, у которого дома нашли самодельную взрывчатку, переведут из СИЗО в психдиспансер. Сегодня, 8 апреля 2021 года, такое решение принял Центральный райсуд Волгограда.

- Перевести несовершеннолетнего из СИЗО в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, - гласит постановление суда.

Пока срок его пребывания там ограничен до 11 мая – на время предварительного следствия.

Напомним, школьника задержали в июне прошлого года. Его повышенный интерес к взывчатым веществам заинтересовал сотрудников регионального УФСБ. А, когда к нему нагрянули в гости правоохранители, то обнаружили в комнате подростка компоненты, необходимые для изготовления взрывчаток, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью. Мама и не подозревала о таком «увлечении» своего сына. Мальчик был на домашнем обучении из-за проблем с психикой, но не агрессивным. Хотя на своих страничках в соцсетях не скрывал, что «ненавидит людей и мнит себя «борцом за справедливость»».