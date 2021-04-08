Андрей Бочаров посмотрел, как волгоградцы делают прививки от коронавируса в торговых центрах

В "Акварели" за вчерашний день привились более ста человек. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В четверг волгоградский губернатор Андрей Бочаров в сопровождении главы облздрава Анатолия Себелева и мэра Виталия Лихачева посетили мобильный центр вакцинации населения от коронавируса в ТРК «Акварель». На людей посмотрели, но сами вакцинироваться не стали. Сегодня третий день работы этого выездного прививочного кабинета, и медики уже могут сделать первые выводы: люди идут, вакцинируются и благодарят за то, что теперь эта услуга максимально приближена к пациентам.

- Вчера 104 человека у нас сделали прививку, сегодня утром уже в районе 20 человек, - отчиталась губернатору заведующая поликлиники №11 Маргарита Сорока. Медперсонал этой поликлиники делает прививки от коронавируса в «Акварели». Медсестры и врачи готовы выйти на работу и в выходные, потому что поток людей будет еще больше.

- У нас увеличиваются объемы вакцины и объемы вакцинации. На сегодняшний день больше 140 тысяч комплектов вакцины поступило в регион, привито уже более 120 тысяч человек, - заявил после посещения центра вакцинации губернатор Андрей Бочаров. - Объемы поступления вакцины в апреле-мае прогнозируются большие, цель у нас - формирование общего иммунитета. Мы сегодня видим положительный пример открытия прививочных кабинетов в больших торговых центрах. И такую практику будем продолжать. Откроем такие центры во всех крупных городах Волгоградской области и обеспечим их вакциной. Еще раз повторюсь, практика хорошая, в сутки более 100 человек приходит, это на уровне Москвы. Очень важно сохранить темп. Для людей это удобнее, чем идти в поликлинику.

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