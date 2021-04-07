В Волгограде кинотеатр «Юбилейный» отобрали у частника

Здание кинотеатра уже 15 лет стоит заброшенным и уже представляет угрозу для окружающих, поэтому его решили забрать у владельца. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня, 7 апреля, Арбитражный суд Волгоградской области лишил владельца кинотеатра «Юбилейный» права управлять этим имуществом. А значит, скоро у здания появится новый собственник и его все-таки приведут в порядок.

Напомним, что кинотеатр, который к тому же является объектом культурного наследия, уже почти 15 лет стоит позабыт позаброшен. На сегодняшний день состояние его просто критическое – крыша вот-вот рухнут, фасад обваливается, и здание представляет реальную угрозу окружающим. Кинотеатр при этом находился в частной собственности. Его приватизировали еще в 2005 году. А с 2006 года владельцем являлась компания ООО «Плюс». Власти долго терпели и ждали, когда же собственник приведет здание в порядок. В 2019-м даже оштрафовали за бездействие. А в этом году областной комитет государственной охраны объектов культурного наследия подал иск в суд с требованием изъять у владельца кинотеатр. Суд этот иск удовлетворил.

Теперь здание кинотеатра выставят на торги.

- Путем проведения открытых публичных торгов будет определен новый собственник, который представит проект по развитию объекта, - уточняют в администрации Волгоградской области.

Хотя у собственника есть еще месяц, чтобы оспорить решение суда.

СПРАВКА «КП»

Кинотеатр «Юбилейный» был построен в 1975 году. В 1997 году ему был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.

В 2005 году здание приватизировано А.В. Воробьевым и кинотеатр перешел в частную собственность. В 2006 году собственником объекта стала компания ООО «Плюс». После передачи кинотеатра в частные руки он прекратил свою деятельность как кинотеатр, и здание перестало эксплуатироваться.