Власти Волгограда через суд заберут у владельца кинотеатр «Юбилейный»

С 2006 года, как кинотеатр перешел в частные руки, здание не эксплуатируется и разрушается. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кинотеатр «Юбилейный» на юге Волгограда из некогда прекрасного здания превратился в руины. Полуразрушенное здание не просто портит вид, а уже представляет реальную угрозу окружающим. А, между прочим, кинотеатр является объектом культурного наследия Волгоградской области. Власти долго ждали, когда собственник приведет его в порядок. В 2019-м году его даже оштрафовали за бездействие. Сегодня терпению пришел конец, и чиновники подали иск в суд с требованием изъять у владельца здание. 10 марта в Арбитражном суде Волгоградской области состоялось предварительное судебное заседание.

- Собственник кинотеатра - ООО «Плюс» - не исполняет обязанности по его содержанию и поддержанию в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. По закону в данном случае объект может быть изъят у собственника с последующей продажей такого объекта с публичных торгов. В связи с тем, что с каждым годом состояние кинотеатра ухудшается региональный комитет государственной охраны объектов культурного наследия подал иск в суд о принудительном изъятии объекта культурного наследия, -уточняют в администрации региона.

СПРАВКА «КП»

Кинотеатр «Юбилейный» был построен в 1975 году. В 1997 году ему был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.

В 2005 году здание приватизировано А.В. Воробьевым и кинотеатр перешел в частную собственность. В 2006 году собственником объекта стала компания ООО «Плюс». После передачи кинотеатра в частные руки он прекратил свою деятельность как кинотеатр, и здание перестало эксплуатироваться.