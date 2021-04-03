На Волгоградскую область движется циклон с проливными дождями

Проливные дожди будут идти всю неделю. Фото: Евгения ГУСЕВА

Волгоградцы, готовьте зонтики и резиновые сапоги: на Волгоградскую области движется Балканский циклон, который несет с собой проливные дожди. Уже на следующей неделе, с 5 апреля в отдельных районах выпасть от одной до двух месячных норм осадков.

- Циклон движется со стороны Крыма и Азовского моря, а дальше он выйдет на Ростов и Волгоград. Самое большое количество осадков выпадет в междуречье Волги и Дона (в том числе в Ростовской области и в Волгограде), - цитирует ТАСС ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Шквалистые ливни обрушатся на Волгоградскую область уже в понедельник, и продлятся ориентировочно в течение пяти дней. Синоптики прогнозируют, что в Волгограде выпадет до 20 мм (месячная норма) осадков. Как следствие – поднимется уровень воды в реках.

Вместе с проливными дождями в регион придет и похолодание, но продлится оно недолго – пару дней, а затем температура воздуха будет даже выше среднемноголетних значений.

В начале недели в отдельных районах Волгоградской области также ожидают усиление ветра: местами порывы будут достигать 20 метров в секунду.