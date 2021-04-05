Стали известны подробности ДТП в Волгоградской области, из-за которого «КАМАЗ» парализовал движение на трассе

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Днем в воскресенье, 4 апреля, на трассе в Волгоградской области из-за дорожно-транспортного происшествия было затруднено движение. На 804-м километре автодороги Дон-4 «Тамбов-Волгоград-Астрахань» в Михайловском районе перевернулся «КАМАЗ» с полуприцепом, который тралом вез трактор. Транспорт перекрыл проезжую часть. Сотрудникам ГИБДД пришлось регулировать автомобильные потоки, организовав реверсивное движение. Образовалась многокилометровая пробка. Стали известны подробности аварии. Оказалось, что «КАМАЗ», который двигался со стороны Москвы по направлению в Волгоград, опрокинулся из-за неисправности. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. За рулем большегруза был 56-летний водитель. Он получил травмы, скорая помощь увезла его в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

На этой же трассе Дон-4 в Михайловском районе произошло еще одно ДТП, причем на территории стоянки. В 13.15 51-летний водитель из Азербайджана припарковал грузовик «MAN». Однако он не принял меры, которые исключили бы самопроизвольное движение машины. В итоге фура покатилась назад, сбила водителя и влетела в стоящий «МАЗ» с полуприцепом под управлением 27-летнего азербайджанца. Госпитализация потребовалась дальнобойщику, по вине которого и случилась авария.