Пробка 5 километров: в Волгоградской области на трассе из-за ДТП ввели реверсивное движение

Транспортный поток регулируют сотрудники ГИБДД Фото: Иван МАКЕЕВ

Сразу на двух магистралях Волгоградской области ввели реверсивное движение. И если на Волжской ГЭС оно плановое из-за ремонта, то в Михайловском районе автотранспорт двигается с затруднениями из-за дорожно-транспортного происшествия. Во второй половине дня 4 апреля на 804-м километре трассы «Каспий» перевернулся грузовик «КАМАЗ», который тралом вез трактор. Автотранспорт заблокировал магистраль в обе стороны. Пока на участке порядок проезда регулируют сотрудники ГИБДД. По данным портала «Яндекс.Пробки», затор из автомобилей из-за реверсивного движения растянулся на 5 километров.

Из-за аварии на московской трассе движение встало. Данные портала "Яндекс.Пробки".

- В момент происшествия осадки отсутствовали, проезжая часть сухая. На месте ДТП работают представители подрядной организации, ответственной за содержание участка трассы, а также сотрудники ГИБДД, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Упрдор Москва - Волгоград.

Дорожники добавили, что после того, как «КАМАЗ» уберут с проезжей части, движение по трассе возобновится в штатном режиме.