Под Волгоградом BMW не пропустил легковушку: пенсионерка в больнице

Волгоградцы продолжают травмироваться в ДТП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области участники дорожного движения продолжают попадать в больнице после ДТП. Аварийность на дорогах не снижается. Не все водители соблюдают правила. Накануне, 3 апреля, в 14.00 происшествие случилось на трассе «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба». 28-летний водитель на «BMW-Х5М» выезжал со второстепенной дороги от поселка Великий Октябрь. А по трассе двигался 63-летний мужчина на «Skoda Octavia». Немецкий внедорожник не предоставил преимущество легковушки, что привело к аварии. Различные травмы получила 71-летняя пенсионерка-пассажирка «Skoda», сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД России по Волгоградской области. Скорая увезла ее в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Жирновском районе в ДТП пострадала 61-летняя женщина. В 17.00 в субботу 66-летний водитель за рулем «ВАЗ-2115» в селе Андреевка на улице Центральной не справился с управлением и сбил пешехода. Женщину доставили в медучреждение.