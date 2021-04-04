Сын волгоградского миллиардера и судья не разъехались на трассе

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области днем 3 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек. По информации «КП-Волгоград», в аварии столкнулись иномарки, которыми управляли сын волгоградского миллиардера Александра Малашкина Денис и судья Дубовского районного суда Владимир Зобнин. Два их автомобиля не разъехались в Среднеахтубинском районе на трассе «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба». 28-летний Денис за рулем дорого «BMW-Х5М» выезжал на магистраль с дороги, которая ведет к парку-клубу «Дубровский». База отдыха принадлежит его отцу.

Сын миллиардера должен был уступить дорогу движущимся по трассе автомобилям, но двинулся вперед и ударился со «Skoda Octavia» судьи Владимира Зобнина. В легковушке были еще пассажиры. И не всем им удалось избежать травм.

- В результате ДТП 71-летняя женщина-пассажир автомашины «Skoda Octavia» с различными травмами доставлена в медучреждение, - сообщили в Главном управлении МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Известно, что никто не пытался скрыться с места происшествия. Денис Малашкин был трезв.

Добавим, что семья Малашкиных является одной из самых богатых в Волгоградской области. Родителям Дениса Александру и Оксане Малашкиным принадлежат рестораны «Гретель», «Бамберг», «Вилла Капри», «Река», «Органза», парк-клуб «Дубровский», компания по производству стройматериалов «Волма», креативное бизнес-пространство «Икра», компания по доставке воды «Дона», компания по производству минеральной воды «Горная поляна».