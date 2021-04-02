Владельцы облигаций подали в суд на «Концессии» Волгограда с требованием о досрочном погашении

Обе компании продолжают работать и обеспечивать волгоградцев теплом и водой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Владельцы облигаций волгоградской коммунальной компании «Концессии водоснабжения», которым не выплатили купонный доход в 2020 году, воспользовались своим правом и подали в суд с требованием о досрочном погашении облигаций. «Концессии» уверяют, что о банкротстве речи не идет и это лишь формальная процедура, которая не помешает коммунальным операторам обеспечить волгоградцев теплом и водой.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованные документы, размер исковых требований к «Концессии водоснабжения» - 1,419 миллиарда рублей. В случае удовлетворения иска в полном объеме, эмитент должен будет выплатить более 10% балансовой стоимости активов. При этом директор ООО «Концессии теплоснабжения» нашел 150 миллионов 380 тысяч рублей для выплат купонного дохода.

- Представители владельцев облигаций воспользовались своим правом и подали иск в суд, где будут рассмотрены их доводы, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Концессий». - Эта формальная процедура позволит урегулировать вопросы по облигационным займам и обеспечит гарантии для инвесторов.

Напомним, осенью 2020 года обе компании объявили технический дефолт, так как не смогли выплатить причитающееся владельцам облигаций. Объяснили финансовые трудности тем, что в пандемию платить за коммунальные услуги волгоградцы стали нерегулярно. 26 марта 2021 года прошло заочное собрание владельцев облигаций эмитента, на котором они единогласно наделили своего представителя правом на обращение в суд. Кредиторы могли потребовать от эмитента исполнить взятые на себя обязательства либо признать свою несостоятельность. Чем незамедлительно и воспользовались. При этом обе компании утверждают, что работают в штатном режиме, а также осуществляют все текущие платежи контрагентам.

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