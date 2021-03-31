Глава волгоградского штаба Навального судится из-за призыва в армию

Евгений Кочегин, который снискал известность в Волгограде, как глава штаба Навального, опять засветился в суде. Но на этот раз не как обвиненный за свою оппозиционную деятельность, а в качестве истца. Он подал в суд на… призывную комиссию Волгоградской области. Да, чтобы не ехать в казармы, Кочегин пытается в суде отстоять свое право на альтернативную службу в армии. Сегодня его исковое заявление рассматривали в Центральном суде Волгограда.

- Кочегин акцентировал в своем иске на том, что выданные ему Военным комиссариатом документы, имеют ряд неточностей и противоречий. Во-первых, что «призывная комиссия должна принимать решение о направлении на альтернативную гражданскую службу, а не о призыве на неё». Во-вторых, что у него имеются заболевания, которые препятствуют направлению его в армию. Ну и, в-третьих, заседание призывной комиссии было проведено в его отсутствие, - приводят аргументы Кочегина в пресс-службе судов Волгоградской области.

Но суд, рассмотрев жалобу Кочегина, отказал ее удовлетворять.

- Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано, - уточняют в пресс-службе волгоградских судов.