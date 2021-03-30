На юге Волгограда благоустроят территорию у железнодорожной станции

Фото: Администрация Волгограда

На юге Волгограда благоустроят территорию по улице Удмуртской у железнодорожной станции «Заканальная». Это место не обновляли с момента застройки жилого микрорайона. За десятилетия территория пришла в запустенье. Подрядчику предстоит провести работы по озеленению, монтажу освещения, мощению пешеходных дорожек, а также установить малые архитектурные формы. Администрация города объявила аукцион на разработку проекта благоустройства. Заявки будут приниматься до 5 апреля.

Напомним, участок у станции «Заканальная» вошел в число десяти участников рейтингового голосования, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая на всероссийской онлайн платформе 34.gorodsreda.ru. По результатам отбора определят общественные пространства, обновление которых проведут в 2022 году. Разработку проектно-сметной документации для объектов-участников проекта муниципалитет организует заранее, рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тракторозаводском районе в будущем благоустроят пешеходную зону на улице Дзержинского, в Краснооктябрьском районе началось обновление площади перед «Царицынской оперой». В Дзержинском районе готовятся работы на пешеходной зоне вдоль проспекта Жукова, в Советском районе – на улице Казахской. Когда теплая погода по-настоящему установиться, продолжится строительство парка на территории микрорайона «Долина». В Центральном районе приведут в порядок сквер имени 8 марта.