В Волгограде снова подорожал бензин

Волгоградцы снова возмущены: вслед за официальным ростом средних зарплат, о которых говорит Росстат, дорожают не только продукты питания, но и бензин. В марте цены на топливо взлетели. Пусть и на копейки, но кто пользуется личным транспортом каждый день знает, как бьют по карману регулярные расходы на заправках. Как сообщает «КП-Волгоград» специалисты Волгоградстата, на 22 марта 2021 года ценник вырос на весь бензин, кроме дизтоплива (на сегодня стоимость за литр - 48,57 рублей) и бензина марки АИ-92 (52,80 рубля). АИ-92 подорожал на 0,18% (44,95 рубля), АИ-95 – на 0,06% (49,54 рублей)

По данным Росстата за февраль 2021 года, в среднем цена на бензин в Волгоградской области была 46,42 рублей. В частности, на АИ-92 – 44,57 рубля, АИ-95 - 49,30 рублей, АИ-98 - 52,80 рубля, дизельное топливо - 48,43 рублей. Рост цен наблюдается во многих регионах страны