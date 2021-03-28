В Волгоградской области в пандемию выросли зарплаты

А у вас вырос доход? Фото: Евгения ГУСЕВА

В пандемию зарплаты волгоградцев только росли. К такому выводу пришли эксперты Росстата. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на федеральное ведомство, опубликовавшее последние данные о доходах россиян, жители Волгоградской области в январе 2021 года в среднем получили 35 тысяч рублей. Для сравнения: за первый рабочий месяц 2020 года, когда официально не вводились коронавирусные ограничения, волгоградец зарабатывал 32,5 тысячи.

За последний год, ставший, пожалуй, одним из самых трудных в финансовом плане, также не наблюдается значительного снижения средних доходов. Прошлый март – 34,6 тысячи, апрель – 33,7 тысячи, май – 35 тысяч рублей. Самые хорошие зарплаты (средние) волгоградцы получили в декабре – 46,5 тысяч.

При этом, как сообщает Волгоградстат, в регионе растет уровень безработицы: если в феврале-апреле 2020-го он составлял 6,2%, то в июне-сентябре – 9,1%, а в январе 2021 – 6,3%.