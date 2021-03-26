В Волгограде из-за снегопада «ГАЗель» лоб в лоб столкнулась с иномаркой: пенсионер в больнице

Плохая погода стала причиной аварии на юге Волгограда Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне, 25 марта, снегопад усложнил дорожную ситуацию в Волгограде. Автомобилисты не только стояли в пробках, но и попадали в аварии. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В 10.25 в четверг в Красноармейском районе Волгограда на трассе «Большие Чапурники – Червленое» 55-летний водитель «ГАЗ-2790» не справился с управлением. Всему виной стали плохие метеоусловия. Фургон вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с «Renault Sandero». За рулем иномарки был 65-летний пенсионер. Он получил травмы. Скорая помощь увезла его в больницу.

Не справился с управлением и устроил ДТП и 24-летний парень на «Ладе Гранта». В Советском районе он ехал со стороны Волгограда в Новый Рогачик. Проехав 640 метров от поворота на поселок Гули Королевой, машину повело, и она влетела в «КАМАЗ», который двигался во встречном направлении. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП водитель «Лады Гранта» был госпитализирован.