Дорожный коллапс: Волгоград из-за снегопада встал в 10-балльных пробках

Волгоград 25 марта встал в пробки из-за снегопада Фото: Екатерина СИМОХИНА

Капризы погоды в Волгограде продолжаются. Под конец первого весеннего месяца на город обрушился снегопад. Он начался ночью 25 марта и продолжается до сих пор. Обильные осадки привели к настоящему коллапсу на дорогах Волгограда. По данным порала «Яндекс.Пробки», магистрали парализовали 10-балльные пробки. Волгоградцы в социальных сетях публикуют фото и видео дорожных заторов, большегрузы не могут справиться с крутыми подъемами. Горожане уже опаздывают на работу и учебу из-за погодных капризов. На улицах работает дорожная техника. Но пока она не может расчистить снег. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, магистрали обрабатывают свыше 50 единиц техники.

Данные Яндекс.Пробки

Численность спецмашин увеличилась в 6.00. Тогда и усилился снегопад. Сейчас работают комбинированные дорожные машины, тракторы-щетки и техника, оборудованная снегоотвалами. На улице стоит плюсовая температура, поэтому противоголелдными реагентами дороги не обрабатываются. Очистка от снега проходит на остановках. Но стихия сводит усилия коммунальщиков на нет.

Пешеходам тоже непросто. Даже в центре города на тротуарах растаявший снег превратился в лужи. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На Историческом шоссе пробки и сугробы на дороге Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Учитывая прогноз синоптиков, в течение дня работы будут продолжены, количество спецтехники и виды работ будут определяться в соответствии с изменениями погодных условий, - добавили в мэрии.

Снег тает и уже образует на дорогах реки Фото: Екатерина СИМОХИНА

Водителей просят не препятствовать работе снегоуборочной техники, не оставлять автомобили на неорганизованных парковках, а также избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. При ухудшении погодных условий горожанам советует отказаться от поездок на личных автомобилях, а воспользоваться общественным транспортом.