Снег не прекратится: какая погода будет в Волгограде 26 марта

Волгоград остается во власти снегопадов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На календаре конец марта. Но погода больше похожа на февральскую. Волгоградскую область окутал высотный циклон, который принес с собой снегопады. Сегодня в региональной столице случился настоящий дорожный коллапс. К утру выпало около 20 миллиметров осадков. И пока что они не прекратятся. 26 марта снегопад продолжится вместе с сильными порывами ветра. Сегодня ночью и завтра днем в Волгограде и области снег и дождь будут от небольших до умеренных, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. Местами осадки пойдут сильные. Также ляжет туман, мокрый снег будет откалываться на проводах и деревьях. Поэтому пешеходам лучше держаться от них подальше. Тоже самое касается и парковки машин. Деревья и шаткие конструкции могут рухнуть. Тем более в пятницу ветер северных направлений будет дуть с порывами 13-18 метров в секунду.

В Волгоградской области ближайшей ночью температура воздуха будет от 0 до -5. Завтра днем от 0 до +5 градусов. В Волгограде в ночные часы от 0 до 2 градусов мороза. Завтра днем - +1-3.