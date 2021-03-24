В Волгограде возбудили уголовное дело после смерти рабочего при строительстве аквапарка

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

В Волгограде после смерти рабочего при строительстве аквапарка в Кировском районе возбудили уголовное дело. Следователи оценят качество обеспечения требований охраны труда и соблюдения техники безопасности. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, в организации застройщика прошли обыски, была изъята техническая и иная документация. Также допросили свидетелей трагедии, которые находились на месте стройке, руководство компании.

Напомним, 42-летний монтажник погиб 22 марта на стройке аквапарка. Около 15 часов он делал укладку подушки из песка в траншее глубиной 3,6 метра. Во время работ случился обвал одной из стенок земляного рва. Мужчину засыпало грунтом, спасти его не удалось.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается.