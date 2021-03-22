В Волгограде на строительстве аквапарка погиб рабочий

Под завалами земли и песка погиб 42-летний мужчина. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Трагический инцидент произошел сегодня, 22 марта 2021 года, на строительной площадке в Кировском районе Волгограда. Там погиб рабочий. Его завалило грунтом в траншее. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.

Произошло это на улице Санаторной. Там, неподалеку от жилого комплекса «Колизей» сейчас строят аквапарк. Работы находятся в начальной стадии: строители только рыли траншеи под будущее здание. А уже смертельное ЧП.

- На участке сейчас идет укладка подушки из песка в траншею. Траншея довольно глубокая - 3,6 метра, ширина ее 1,3 мета, протяженность - почти 14 метров. В какой-то момент одна из стен рва обрушилась, и 42-летний монтажник оказался под завалами земли и песка. Его коллеги рабочие попытались оперативно откапать и помочь пострадавшему, но спасти мужчину уже не удалось, - сообщают в следственном ведомстве.

Медикам, которых вызвали на место ЧП лишь оставалось констатировать смерть рабочего. Сейчас на стройке работают следователи. Устанавливают все обстоятельства случившегося

Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего, пострадавшего в ходе обвала грунта в Кировском районе Волгограда.

- Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - добавляют в СУ СК по Волгоградской области.