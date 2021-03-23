Подполковника Росгвардии, сбившего в Волгограде ребенка, лишили прав

Фото - скрин видео с места аварии.

Подполковника Росгвардии, который сбил школьника в Волгограде и уехал с места ДТП, лишили водительских прав. Точнее его ограничили в праве водить машину сроком на 13 месяцев. Такой вердикт вынес Волгоградский гарнизонный суд.

Случилось это, напомним, 27 января на перекресте по улице Балонина. Водитель «Тойота Хайлендер» поворачивал на перекрестке и не пропустил 8-летнего мальчишку, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Удар, и ребенок оказался под колесами. К счастью, пострадал мальчишка не сильно. Он даже сам вскочил на ноги и убежал во дворы. На видео с камеры наблюдения, которое потом долго обсуждали в соцсетях, видно, как водитель иномарки припарковал свою машину и попытался догнать мальчика. Но, не успел. Он подождал немного и уехал (чего категорически не имел права делать). А ребенок все-таки получил небольшие травмы. Инцидент вызвал большой резонанс в городе и полиция полиция организовала проверку по факту ДТП.

15 марта заседание в гарнизонном суде подполковника Росгвардии признали виновным по статье «Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся».

« Суд назначил ему наказание в виде лишения права управлять транспортным средством сроком на 1 год 1 месяц», - уточняют в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.