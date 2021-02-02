Появилось видео наезда сотрудника Росгвардии на ребенка в Волгограде

Фото - скрин видео с места аварии.

Уже пятый день в соцсетях Волгограда активно обсуждают ДТП, в котором сотрудник Росгвардии сбил ребенка и уехал с места аварии. Сегодня появилось видео этого скандального происшествия, которое проливает свет на то, что же действительно случилось на злосчастном перекрестке.

Произошло это ДТП еще утром 27 января на перекресте по улице Балонина. Как сообщили на следующий день в ГУ МВД по региону, водитель «Тойота Хайлендер» наехал на 8-летнего школьника, который переходил дорогу по «зебре», и сбежал.

«В течение суток водителя разыскали, им оказался 38-летний волгоградец. На него уже составили административный протокол. Мальчик с травмами был доставлен в больницу», - отмечалось в сообщении регионального Главка.

Волгоградцев сильно «зацепил» тот факт, что «сбежавшим» водителем оказался офицер, даже подполковник Росгвардии.

«Как так? Человек, который должен нас защищать, бросил ребенка?», «Он должен понести двойную ответственность», - тут же посыпались обвинения от комментаторов в сетях.

Камера видеонаблюдения, установленная рядом с перекрестком по улице Балонина, запечатлела, как водитель иномарки при повороте налево – на улицу Кубанскую – сбивает школьника и резко тормозит. Мальчишка падает рядом с машиной, но тут же поднимается и убегает с дороги. Водитель «Тойоты» сворачивает на ближайшую парковку, чтобы догнать пострадавшего ребенка. Через открытую дверь кричит, чтоб тот остановился, но школьник уходит в сторону ближайшего дома и скрывается в подъезде. Сотрудник Росгвардии оставался на месте ДТП в течение пяти минут, но, не дождавшись пострадавшего ребенка, уезжает.

Да, он не вызвал полиции, как полагается. И ответственности ему не избежать. Двойной ответственности: полиция уже проводит проверку, в Росгвардии организовали свою.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», - комментируют в пресс-службе волгоградского управления Росгвардии происшедшее с их сотрудником.