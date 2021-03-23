За сутки коронавирус убил 6 волгоградцев

Большинство пациентов, поступивших в волгоградские больницы с диагнозом COVID-19, удается спасти. Но случаются и трагедии: 23 марта 2021 года региональный оперативный штаб сообщил «КП-Волгоград» о 6 летальных исходах за сутки. Всего же за год коронавирус стал причиной смерти 913 жителей региона. У погибших зачастую были хронические заболевания, которые обострялись и вызывали осложнения на фоне и без того тяжелого заболевания.

Двое погибших из Волгограда: мужчина и женщина 58 лет. Они оба лечились в городских больницах, правда, поступили туда в разном состоянии. Волгоградка пыталась побороть ковид сама. За время самолечения вирус поразил серьезно легкие. Мужчина же сразу вызвал врачей, но и своевременные меры не помогли его спасти. Умерла 64-летняя волжанка, 81-летний житель Камышина, 54-летняя женщина из Алексеевского района и 52-летний мужчина из Фролово.

В оперативном штабе напоминают: при первых признаках недомогания необходимо обратиться к врачам и не заниматься самолечением.