Будущее Сурского сквера обсудили архитекторы Волгограда

В сквере хотят поставить павильоны и кафе. Фото: мэрия

В мэрии Волгограда обсудили, как будут выглядеть в результате благоустройства Сурский сквер и площадь Павших борцов. Свое видение общественных пространств центра Волгограда высказали главный архитектор города, представители центра «ВЯЗ», союза архитекторов и общественники. После доработки концепции ее обещают вынести на широкое обсуждение горожан.

Как сообщили в мэрии, архитекторы «ВЯЗа» предложили отказаться от объемной доминанты в Сурском сквере, а саму зеленую зону не делать лишь территорией вокруг анонсированного несколько лет назад памятника Строителям. Но эту позицию в итоге не приняли. В сквере предложили сделать экспозицию под открытым небом или зону медитации, а также застроить территорию небольшими павильонами, кафе-перголами, добавить туда детский городок и прочие объекты досуга.

Еще один проект разработан несколько лет назад. Фото: мэрия

Обсудило профессиональное сообщество и то, какой будет в будущем площадь Павших Борцов. В мэрии ее уже называют «площадью перед собором». В ходу две концепции. В первом варианте главную городскую площадь представили в виде классического парка с зелеными островками, аллеями и частично уходящим под землю амфитеатром. Во втором - площадь останется замощенным плиткой плацем с новым освещением.

- Мнение горожан станет решающим для начала работ по реновации этих общественных пространств, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

При этом еще в 2020 году АО «Приволжтрансстрой» разработал проект благоустройства площади Павших Борцов, который уже прошел ряд экспертиз. Однако, в Волгограде немало концепций, которые пока так и остались на бумаге.