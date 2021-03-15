«Навсегда в нашем сердце»: умершую на банкете волгоградскую ведущую похоронят в Калаче

Фото: с личной страницы ВК Екатерины Мориной.

17 марта в Волгоградской области простятся с 44-летней Екатериной Мориной – известной ведущей свадеб и юбилеев. Напомним, волгоградка скоропостижно умерла 13 марта в ресторане «7 королей», где проводила банкет: женщина внезапно упала в разгар мероприятия. Гости, на глазах которых разворачивалась трагедия, искали врача среди приглашенных, пытались сами оказать помощь, пока ехала «скорая». Екатерину увезли в бессознательном состоянии в одну из больниц Волгограда, где медики констатировали смерть.

Коллега и подруга ведущей – тоже Екатерина – рассказала «КП-Волгоград», что прощаться с погибшей будут дважды. Утром в среду в Волгограде соберутся ее друзья, близкие. Похороны пройдут в Калаче в тот же день. Известно, что там проживают родные Екатерины Мориной.

В соцсетях все, кто знал ведущую, оставляют десятки прощальных сообщений. Все ее помнят как доброго, отзывчивого, яркого и талантливого человека.

«Была лучезарна и ярка, обнимала всегда крепко. Ты не просто ведущая с моей свадьбы, а больше… Гениальные люди, к сожалению, уходят рано».

«Катя, милая! Светлый, родной человек! Спасибо за то, что я была знакома с тобой. Ты в нашем сердце навсегда. Ты излучала только свет и добро. Пример для многих: жена, мать.... 3 января сидели за столом, делились историями, рецептами… Держитесь!»

«Буду помнить всегда тебя доброй, весёлой, заботливой. Любим, скорбим».

«Вечная память светлому человеку. Как жалко, что такая молодая и позитивная ушла так рано. Светлая память».

Добавим, что СУ СКР по Волгоградской области проводит проверку по факту смерти женщины.