Известная волгоградская ведущая умерла во время банкета

Следственный комитет Волгоградской области проводит проверку по факту гибели 44-летней женщины – известной ведущей праздничных мероприятий. Трагедия произошла накануне, 13 марта, в кафе «Семь королей» в Советском районе города-героя, где Екатерина Морина вела юбилей. Внезапно ей стало плохо. Она упала на пол без сознания и больше в себя не приходила. Очевидцы пытались ей помочь, оказать первую помощь.

- Все это происходила на моих глазах. Я работала в соседнем зале, вела свадьбу. К нам прибежала женщина, она искала медика. Я кинулась туда и увидела свою подругу. Вызвали "скорую", а пока ждали, пробовали сами помочь ей. Ее увезли. Потом я узнала, что Кати больше нет. Нам пока ничего неизвестно о причинах ее смерти, но есть подозрение, что это мог быть инсульт. До этого она не жаловалась на здоровье. У Кати осталось трое детей, муж. Это большое горе для семьи, - рассказала «КП-Волгоград» подруга погибшей и коллега Екатерина.

В СУ СКР по региону добавили, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.