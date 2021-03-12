В массовом ДТП с фурой на Волжской ГЭС пострадал человек

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Аварий на дорогах Волгоградской области меньше не становятся. Водители продолжают биться. Накануне днем, 11 марта, массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на Волжской ГЭС. На плотине и так выстроились огромные пробки из-за тестирования реверсивного движения. Усложнило ситуацию и происшествие на дороге. 42-летний мужчина за рулем «Renault Sandero» не справился с управлением и влетел в «Toyota Corolla» с 62-летним водителем. Японский автомобиль ехал в попутном направлении. От удара «Renault» выбросило на встречную полосу, хэтчбек столкнулся со стоявшей фурой «Scania» с прицепом под управлением 48-летнего водителя из Пермского края.

В результате массового дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, в больницу доставили водителя «Renault Sandero».