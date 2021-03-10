Следователи ищут очевидцев ДТП с автобусом, который ехал из Москвы в Волгоград

Следователи УМВД по Рязанской области спустя 2,5 месяца после ДТП с автобусом «Москва-Волгоград» объявили в розыск свидетелей. Ищут очевидцев той страшной аварии, которая произошла 25 декабря 2020 года.

- Если у вас есть какая-либо информация по данному ДТП, обращайтесь по телефону (4912)44-46-08 или непосредственно в управление по адресу: город Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1, кабинет 17, - просят о помощи следователи рязанского Главка.

Напомним, автобус «Мерседес Бенз Травего» ехал из Москвы в Волгоград по трассе Р-22 «Каспий» и попал в жуткую аварию. Он перевернулся в кювет в Скопинском районе Рязанской области. Три пассажира автобуса тогда погибли сразу, еще 11 человек оказались в больнице. В том числе и 10-летний Владик Синилкин, которому в аварии оторвало ноги и руку (он до сих пор находится в больнице, ему сделали уже ряд операций). По предварительным данным водитель автобуса выбрал оптимальный скоростной режим и не учел дорожные и метеорологические условия. По данному факту завели уголовное дело. Следствие еще идет, потому и ищут очевидцев того ДТП.