В Волгограде 8-летний мальчик пропал, возвращаясь домой из школы

Уже вторые сутки подряд в Волгограде пропадают маленькие дети: в последний день февраля домой не пришли мальчики 7 и 8 лет, а также 13-летняя сестра одного из них. А 1 марта с заявлением в полицию пришла мама 8-летнего школьника из Краснооктябрьского района. По их словам, ребенок ушел на занятия, присутствовал на всех уроках, а потом исчез. Родственники пытались искать сами – тщетно.

- После обращения весь личный состав отдела полиции № 2 Управления МВД России был поднят по тревоге. Были опрошены соседи, родственники, учителя и одноклассники мальчика, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге полицейские через час нашли ребенка. После уроков он решил заглянуть к однокласснице и ничего не сказал родителям. Как уточнили в ведомстве, жизни и здоровью школьника ничто не угрожало. Сейчас он с родными. Стражи порядка провели профилактическую беседу.