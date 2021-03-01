Ночевали в подъезде: в Волгограде нашли сбежавших детей 7, 8 и 13 лет

Детей нашли следователи: они ночевали в подъезде. Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром 1 марта в правоохранительные органы Волгограда обратились обеспокоенные родители, заявившие об исчезновении детей 7, 8 и 13 лет. Младшие мальчики и старшая сестра одного из них пропали накануне днем. Сначала взрослые пытались найти их своими силами, обзванивали знакомых, родственников, ждали, что вернутся, но безрезультатно. После обращения к делу подключились следователи-криминалисты. Им потребовалось всего пару часов, чтобы найти пропавших.

- К счастью, никаких противоправных действий в отношении них не совершено. Выяснилось, что прошлую ночь, пока шли поиски, юные волгоградцы провели в подъезде одного из домов, расположенном недалеко от места их жительства, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

С детьми и их родителями работают следователи. Им предстоит выяснить причины внезапного побега несовершеннолетних, а также принять меры профилактики, если они будут необходимы.