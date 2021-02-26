Пожар в 7-й больнице Волгограда устроил агрессивный пациент

В больнице выгорела одна палата. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Утром 26 февраля в больнице №7 Волгограда произошло ЧП - пожар в одной из палат. Как прокомментировали «КП-Волгоград» в облздраве, поджег матрац в своей палате агрессивный пациент, которого незадолго до этого привезли в стационар с подозрением на коронавирус.

- На второй день пребывания в стационаре мужчина начал проявлять агрессивные действия по отношению к медицинскому персоналу и соседям по палате. Медработники предприняли попытки, чтобы успокоить пациента и выяснить причины его поведения. В ответ мужчина закрылся в палате и начал портить больничное имущество, в том числе, поджег постельное белье, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете здравоохранения.

Сначала загорелся матрац на кровати агрессивного волгоградца, затем огонь распространился по палате. К счастью, в при пожаре никто не пострадал. Медики сразу же вызвали МЧС. Вскоре пожарные потушили полыхающую палату. Всех пациентов из задымленного отделения перевели в другой корпус 7-й больницы.

Теперь проверку инцидента в больнице проведет полиция. А устроившему пожар пациенту вызвали службу психиатрической помощи.