В Волгограде потушили пожар в больнице №7

В больнице выгорела одна палата. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Рано утром 26 февраля пожарные расчеты ликвидировали пожар в больнице №7 в Советском районе Волгограда, которая в последнее время работает как ковидный госпиталь. Там в одном из корпусов загорелась палата. Сначала пламя охватило матрас, а к прибытию пожарных огонь охватил уже площадь 7 квадратных метров. К счастью, никто из медиков и пациентов больницы при пожаре не пострадал.

Сообщение на пульт дежурного поступило в 6.10. Спустя несколько минут на вызов в четырехэтажный корпус прибыли сразу несколько пожарных расчетов. Пациентов из горящего отделения перевели в соседние корпуса.

- Пожарные расчеты 4-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06.39. Погибших и пострадавших нет, - сообщил «КП-Волгоград» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Дмитрий Уланов.

Как выяснилось, пожар в 7-й больнице устроил агрессивный ковидный пациент. Мужчиной займется полиция и служба психиатрической помощи.

Напомним, за два дня это уже второй пожар в волгоградской больнице. В ночь с 24 на 25 февраля в Тракторозаводском районе погиб при пожаре пациент противотуберкулезного диспансера. Мужчина закурил в постели.