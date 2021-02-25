В больнице Волгограда от огня задохнулся пациент

Фото «Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер»

Трагический инцидент произошел ночью 24 февраля в отделении волгоградского противотуберкулезного диспансера: прямо в палате там сгорел пациент. Сгорел не от температуры, а буквально в прямом смысле слова – задохнулся продуктами горения.

Случилось это в больнице, расположенной на улице Ополченской Тракторозаводского района Волгограда. Как пояснили «КП-Волгоград» в облздраве, мужчина сам устроил пожар в палате, закурив прямо в постели.

- У мужчины была запущенная форма туберкулеза, и в последние полгода он находился на лечении в тубдиспансере. 24 февраля примерно в 3 часа ночи медсестра сделала пациенту необходимые инъекции назначенного лекарственного препарата и заменила постельное белье. Мужчина при этом был спокоен и никаких негативных действий не предпринимал. Через час сотрудники медучреждения почувствовали запах гари, который исходил из его палаты, а когда прибежали на дым, мужчина лежал без сознания в собственной кровати, а в руках у него была непотушенная сигарета. От нее и начала тлеть ткань постельного белья. К сожалению, на тот момент пациент уже скончался, помочь ему медики были не в силах, - поясняют происшедшее в региональном комитете здравоохранения.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства случившегося.