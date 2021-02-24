В Волгограде уволили кондуктора, который выгнал школьника из автобуса на мороз

Фото из архива КП.

История с мальчишкой, которого в Волгограде выгнала на мороз из автобуса кондуктор, закончилась увольнением. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, сегодня этого нерадивого сотрудника автопарка выгнали с работы.

«Предприятие-перевозчик «Волгоградский автобусный парк» организовал проверку по данному факту, и сообщает, что по итогам этой проверки принято решение о расторжении трудового договора с кондуктором», - отчитался перевозчик в департамент городского хозяйства администрации Волгограда.

Напомним, случилось это 18 февраля сего года: 12-летнего мальчишку, у которого, как оказалось, закончились средства на транспортной карте «Волна» кондуктор выгнала из автобуса. Причем, несмотря на то, что мальчик был без сопровождения взрослых, а на улице в тот день столбик термометра опустился до минус 10 градусов. Ребенок четыре остановки шел домой пешком. И дело не только в том, что он мог заболеть, или заблудиться, но и в том, что выгонять ребенка из общественного транспорта, если он едет один, запрещено законом. Именно за это кондуктора и наказали.