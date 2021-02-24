Блогера, станцевавшего полуголым на Мамаевом кургане, обвиняют в надругательстве над местами захоронений

20-летний Кирилл Ежов устроил танцы на братской могиле ради лайков в тик-ток. Скрин видео.

20-летний волгоградец Кирилл Ежов ответит за свои танцы на Мамаевом кургане в полуголом виде. Как сообщили «КП-Волгоград» сегодня, 24 февраля 2021 года, в ГУ МВД по региону, на парня завели уголовное дело. Причем обвинение серьезное – ему вменяют статью «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Кирилл Ежов – студент Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС, - так хотел прославиться, что ради лайков и подписчиков в своем аккаунте тик-ток, устроил глупый перфоманс прямо на братской могиле. Напомним, видео, где молодой человек с обнаженным торсом «зажигает» под веселую музыку на фоне Родины-матери, мгновенно облетело соцсети и СМИ. Но вместо подписчиков, волгоградец получил кучу гневных комментариев и всеобщее осуждение. А теперь еще и уголовное дело.

- Отдел дознания Отдела полиции № 4 (Центральный район) Управления МВД России по Волгограду возбудил уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ, - уточняют в ГУ МВД по Волгоградской области.

За это, к слову, Ежову грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо исправительные работы до 1 года, либо арест на срок до трех месяцев.

- Студент уже во всем сознался и покаялся, - добавляют в региональном Главке.

Но наказания ему не избежать. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.