Полиция проверит видео с танцами полуголого блогера на Мамаевом кургане

Кадр с видео TikTok

В Волгограде полиция начала проверку после публикации в соцсетях скандального видео, на котором 20-летний полуголый тик-ток блогер танцует на братской могиле на Мамаевом кургане. На кадрах волгоградец Кирилл Ежов в одних джинсах и с солидным крестом на груди извивается и виляет бедрами на фоне монумента «Родина-мать зовет». Голый торс, парень зачем-то снял даже обувь и носки. Все это происходит на большой братской могиле мемориала, в которой захоронены более 34 тысяч защитников Сталинграда, погибших здесь во время ожесточенных боев.

- По опубликованному видео организована проверка, по результатам которой будет принято решение в рамках действующего законодательства, - рассказала корреспонденту «КП-Волгоград» руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Светлана Смольянинова.

На странице в TikTok полно полуголых видео.

Позиционирует себя в TikTok Кирилл Ежов как «мальчик в костюме Адама». На многочисленных видео он всюду с голым торсом и томным выражением лица. Впрочем, в инстаграме молодого человека голые фотки в последнее время сменили деловые и спортивные костюмы. И там он уже «нескучный банкир», а его посты пестрят выражениями типа «Стремитесь вверх и наверху вы сможете наблюдать за всеми, кто внизу», а также признаниями в любви.

А в инстаграме уже красуются более серьезные фото.

Сейчас парень живет в Волгограде, учится в РАНХиГС. Будучи учеником 11 класса Новожизненской средней школы засветился на ТВ. Осенью 2019 года пытался пробиться в сельские депутаты самовыдвиженцем, но не получилось. В предвыборных документах значится, что Кирилл - финансовый специалист в ПАО «Совкомбанк». На связь блогер не выходит, видимо, такая слава для него все же нежелательна.