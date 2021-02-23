Мужчин 45 и 47 лет убил COVID-19 в Волгоградской области

Все умерли в ковидных госпиталях. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Снова в Волгоградской области специальная комиссия подтвердила шесть смертей от коронавируса за сутки. Среди умерших четверо мужчин и две женщины, трое из Волжского, по одному из Михайловки, Камышинского и Урюпинского районов. Всех их убил именно COVID-19. Печально, что младшим мужчинам всего 45 и 47 лет.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, у всех шестерых умерших от коронавируса пациентов были хронические болезни сердечно-сосудистой системы, а у пожилых людей – целый букет хронических недугов.

В Волжском ковид унес жизни женщин 57 и 65 лет, а также 71-летнего мужчины. Все они пытались поначалу лечиться сами. Как и 50-летний камышанин, вызвавший скорую через четыре дня. Такая же история у 45-летнего жителя Урюпинского района и 47-летнего мужчины из Михайловки. В больницу их забрали, когда заболевшим коронавирусом и пневмонией стало совсем плохо.

Всего в регионе скончались от коронавируса 744 волгоградца.