Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 23 февраля: заболеваемость опять растет

Большая часть ковидных пациентов больниц с пневмонией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После недели ежедневного снижения прироста заболевших коронавирусом в Волгоградской области, число заразившихся снова пошло в рост. На сегодня в регионе зарегистрировали 211 заболевших COVID-19. При этом по количеству новых инфицированных в День защитника Отечества Волгоградская область вышла на 12-е место в стране. Общая цифра заболевших превысила 48,4 тысячи человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 23 февраля 2021 года.

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По данным сайта стопкоронавирус.рф в Волгоградской области за последние сутки зарегистрировали еще 6 умерших, чью жизнь унес непосредственно коронавирус. За все время пандемии в регионе официально подтвердили 744 смертей - это не считая тех пациентов ковидных госпиталей, у которых COVID-19 вызвал осложнения, но основной причиной летального исхода не был. Таких смертей на порядок больше.

В больницах в праздничные выходные остаются около 2,6 тысячи ковидных пациентов. Выздоровевших стабильно чуть меньше, чем заболевших. Накануне покинули инфекционные стационары 197 человек. Всего выздоровевших после коронавируса волгоградцев уже почти 46,3 тысячи.

Тем временем, жители Волгоградской области ждут, что в регионе могут снять часть карантинных ограничений. Рассмотреть предложения от профильных ведомств по этому поводу власти обещали на завтрашнем заседании оперативного штаба.