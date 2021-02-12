В Волгограде в ДТП пострадала пассажирка автобуса

В Волгоградской области ежедневно людям требуется помощь после серьезных ДТП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГИБДД предупреждает волгоградцев, чтобы они осторожно управляли автомобилями. Тем более сейчас ухудшились погодные условия. Но не все водители аккуратны на дороге. Накануне вечером, 11 февраля, в Кировском районе Волгограда иномарка врезалась в пассажирский автобус. В 18.00 на улице 64-й Армии 65-летний мужчина за рулем «Kia Soul» решил повернуть направо. В этот момент по дороге двигался «Volgabus» маршрута №2. Транспортные средства не смогли избежать столкновения, в результате которого травмировалась 22-летняя пассажирка автобуса. Ее увезли в больницу.

И спустя час после этой аварии в том же Кировском районе «Volkswagen Polo» сбил пешехода. 50-летний водитель выезжал с парковки, двигаясь по улице Никитина. И напротив поликлиники №1 он не заметил и наехал на 53-летнюю женщину. Ей потребовалась госпитализация, сообщили «КП-Волгоград» в Главном управлении МВД России по Волгоградской области.

Напомним, накануне в регионе случились еще 2 страшные аварии. В Камышинском районе погиб водитель из Чечни в столкновении трех машин. 2 человека получили травмы в другом массовом ДТП в Волгограде.