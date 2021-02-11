Смертельный обгон: под Волгоградом водитель спровоцировал массовую аварию и погиб

Водитель иномарки погиб, пассажир получил травмы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельная авария случилась сегодня, 11 февраля, в 12:30 дня в Камышинском районе Волгоградской области: водитель «Форд Фокуса» погиб в салоне собственной машины после того, как спровоцировал аварию с участием нескольких транспортных средств.

Известно, что иномарка двигалась со стороны города-героя в сторону Камышина. На 522 километре трассы «Сызрань – Саратов - Волгоград» мужчина рискнул пойти на обгон грузовика, который ехал впереди. Едва «Форд» оказался на встречной полосе, произошло столкновение с другой машиной. А после в нее врезался и грузовик. В итоге водитель иномарки не выжил: приехавшие на место врачи констатировали смерть, а пассажира с травмами госпитализировали.

- На месте автоаварии работает следственно-оперативная группа полиции и экипажи ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.