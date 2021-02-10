В Волгограде за ЧП с катамараном и гибель 11 человек отдали под суд полицейского из речпорта

По вине пьяного владельца за штурвалом катамаран врезался в баржу. 11 человек погибли, 5 выжили. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгограде нашли еще одного виновного в трагедии, которая произошла в июне 2018 года с катамараном «Елань», когда погибли 11 человек. На скамью подсудимых отправили бывшего начальника линейного отделения полиции в речном порту Волгограда Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте. Его обвиняют в «злоупотреблении должностными полномочиями». Полагают, что он мог предотвратить смертельное ЧП.

- В день трагедии этот полицейский как раз дежурил в речпорту, и, курсируя по Волге, он встретил на своем пути катамаран «Елань». Ему было достоверно известно, что судно это не зарегистрировано, а у судовладельца нет ни документов на право вождения катамараном, ни навыков управления. Тем не менее, полицейский не пресек нарушение и не устранил угрозу безопасности граждан. А все потому, что он являлся старым приятелем владельца судна, -сообщают «КП-Волгоград» об итогах расследования в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Полицейский «прикрыл» приятеля, а тот 11 июня 2018 года, не справившись с управлением, врезался в баржу «Капитан Вечеркин». Погибли и сам владелец катамарана – Дмитрий Хахалев, и еще 10 человек его друзей, которых он пригласил на прогулку по Волге. Еще 5 человек выжили, но получили травмы. различной степени тяжести.

- На сегодняшний день следователи собрали достаточно улик и фактов, доказывающих вину экс-начальника отдела полиции речпорта, в связи с чем дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, - сообщают в ведомстве.

Напомним, что 5 февраля 2021 года, Дзержинский суд Волгограда уже отправил за решетку двух сотрудников государственной инспекции по маломерным судам. Сергей Петров и Елена Белякова получили по три года колонии за то, что могли, но не предотвратили трагедию с катамараном.